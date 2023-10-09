Сухарев Михаил Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухарева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Сухарев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сухарева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Сухарева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сухарева Марфа Петровна
Смерть
После 1858