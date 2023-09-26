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Рыкалов Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

01.03.1848

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Рыкалов Иван Иванов

Мать: Рыкалова Ирина Ильина

Бракосочетание
18.01.1826 ст.

Жена: Рыкалова Марина Семенова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1826

Сын: Рыкалов Никита Алексеев

Мать ребёнка: Рыкалова Марина Семенова

Смерть
01.03.1848
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