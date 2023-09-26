Рыкалов Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти01.03.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Рыкалов Иван Иванов
Мать: Рыкалова Ирина Ильина
Бракосочетание
18.01.1826 ст.
Жена: Рыкалова Марина Семенова
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1826
Мать ребёнка: Рыкалова Марина Семенова
Смерть
01.03.1848