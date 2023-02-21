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Белобородов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Белобородов Иван Сергеевич

Мать: Незнаем Незнаем

Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Мазур Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Белобородова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.11.1954

Сын: Белобородов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Белобородова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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