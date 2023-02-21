Белобородов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Отец: Белобородов Иван Сергеевич
Мать: Незнаем Незнаем
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Мазур Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Белобородова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
28.11.1954
Сын: Белобородов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Белобородова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно