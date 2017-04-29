Морозова Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1935

Дата смерти

29.04.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1961

Сын: Морозов Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Лебяжье, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.04.2017
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похоронена на Черницком кладбище.

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