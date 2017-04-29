Морозова Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1935
Дата смерти29.04.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1961
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Лебяжье, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.04.2017
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похоронена на Черницком кладбище.