Улитина (Кокорина) Валентина Александровна 13.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улитина (Кокорина) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.12.1993

Муж: Улитин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1995

Сын: Улитин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Улитин Сергей Васильевич

п.Кулой Архангельской обл.
Рождение ребёнка
02.08.2006

Дочь: (Улитина) София Сергеевна

Отец ребёнка: Улитин Сергей Васильевич

г.Вельск Архангельской обл.

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