Улитина (Кокорина) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.12.1993
Рождение ребёнка
25.07.1995
Отец ребёнка: Улитин Сергей Васильевич
п.Кулой Архангельской обл.
Рождение ребёнка
02.08.2006
Дочь: (Улитина) София Сергеевна
Отец ребёнка: Улитин Сергей Васильевич
г.Вельск Архангельской обл.