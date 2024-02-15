Алеева Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлеева Ирина Юрьевна

Алеева Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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