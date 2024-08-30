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Ступина Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

29.08.1863

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Аркадий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Ступин Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Ступин Илья Аркадьевич

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: (Ступина) Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1860

Сын: Ступин Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1863

Дочь: (Ступина) София Аркадьевна

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1863

Дочь: (Ступина) Надежда Аркадьевна

Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.08.1863
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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