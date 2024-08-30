Ступина Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти29.08.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1857
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: (Ступина) Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1860
Сын: Ступин Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1863
Дочь: (Ступина) София Аркадьевна
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1863
Дочь: (Ступина) Надежда Аркадьевна
Отец ребёнка: Ступин Аркадий Иванович
Смерть
29.08.1863