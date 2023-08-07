Ларионова (Желудова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти04.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Новикова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенкова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянчик Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич
Смерть
04.01.1974
Богатьковка, Мстиславский район, Могилёвская область