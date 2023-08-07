Ларионова (Желудова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Желудова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

04.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Новикова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенкова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянчик Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Николаевич

Смерть
04.01.1974
Богатьковка, Мстиславский район, Могилёвская область
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