Агафья Алексеева
Место рождения
Дата рождения05.02.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1806 ст.
Отец: Алексей Макеев
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
02.11.1824 ст.
Муж: Иван Николаев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1825 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
25.10.1828 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
17.09.1832 ст.
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
10.04.1835 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
16.11.1837 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
15.04.1839 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
08.08.1840 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно