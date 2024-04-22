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Агафья Алексеева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1806 ст.

Отец: Алексей Макеев

Мать: Марфа Васильева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.11.1824 ст.

Муж: Иван Николаев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1825 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1828 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1832 ст.

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1835 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1837 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1839 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1840 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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