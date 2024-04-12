Караваев Сидор Киреевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Караваев Кирей Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1785
Сын: Караваев Кузьма Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Караваев Панфил Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Караваев Герасим Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Караваев Константин Сидорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1826
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область