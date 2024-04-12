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Караваев Сидор Киреевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Караваев Кирей Филиппович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Караваев Кузьма Сидорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Караваев Панфил Сидорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Караваев Герасим Сидорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Караваев Архип Сидорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Караваев Константин Сидорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1826
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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