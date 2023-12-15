Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Чуйков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1903

Дочь: (Чуйкова) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Чуйкова) Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Чуйков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.1914

Сын: Чуйков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: (Чуйкова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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