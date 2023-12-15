Чуйкова (Михалькова) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1903
Рождение ребёнка
16.10.1903
Дочь: (Чуйкова) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Чуйкова) Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1912
Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
?.01.1914
Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: (Чуйкова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Чуйков Сергей Васильевич