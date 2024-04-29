Панина (Фон Ведель) Анна Мария
Место рожденияАхтырский уезд, Харьковская губерния
Дата рождения1746
Дата смерти12.04.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Ахтырский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Панина) Екатерина
Отец ребёнка: Панин Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1770
Сын: Панин Никита
Отец ребёнка: Панин Петр Иванович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.10.1772
Дочь: Тутолмина (Панина) Софья Петровна
Отец ребёнка: Панин Петр Иванович
г. Харьков, Российская империя
Смерть
12.04.1775