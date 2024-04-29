Панина (Фон Ведель) Анна Мария 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панина (Фон Ведель) Анна Мария

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Место рождения

Ахтырский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

12.04.1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахтырский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Панина) Екатерина

Отец ребёнка: Панин Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1770

Сын: Панин Никита

Отец ребёнка: Панин Петр Иванович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.10.1772

Дочь: Тутолмина (Панина) Софья Петровна

Отец ребёнка: Панин Петр Иванович

г. Харьков, Российская империя
Смерть
12.04.1775

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