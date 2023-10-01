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Смирнов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викулина Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.11.1945

Сын: Смирнов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Викулина Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.03.1947

Дочь: Смирнова Луиза Павловна

Мать ребёнка: Викулина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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