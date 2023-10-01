Смирнов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Викулина Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1945
Мать ребёнка: Викулина Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1947
Дочь: Смирнова Луиза Павловна
Мать ребёнка: Викулина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно