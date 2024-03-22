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- Феодора Гаврилова

Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: - Гавриил Иванов

Мать: - Ирина Иванова

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1808

Муж: - Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: - Дарья Филиппова

Отец ребёнка: - Филипп Андреев

Рождение ребёнка
20.08.1811 ст.

Дочь: - Васса Филипповна

Отец ребёнка: - Филипп Андреев

Рождение ребёнка
08.03.1814

Дочь: - Мария Филипповна

Отец ребёнка: - Филипп Андреев

Рождение ребёнка
30.05.1819

Сын: - Петр Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1860
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