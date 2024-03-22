- Феодора Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: - Гавриил Иванов
Мать: - Ирина Иванова
Бракосочетание
1808
Муж: - Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: - Дарья Филиппова
Отец ребёнка: - Филипп Андреев
Рождение ребёнка
20.08.1811 ст.
Дочь: - Васса Филипповна
Отец ребёнка: - Филипп Андреев
Рождение ребёнка
08.03.1814
Дочь: - Мария Филипповна
Отец ребёнка: - Филипп Андреев
Рождение ребёнка
30.05.1819
Сын: - Петр Филиппович
Смерть
1860