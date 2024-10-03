Гусев Алексей Владимирович Около 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Алексей Владимирович

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Между 1711 и 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Гусев Владимир Яковлевич

Мать: не указана

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фролова

Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: (Гусева) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Фролова

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Гусева) Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Фролова

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Гусев Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Фролова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: (Гусева) Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Фролова

Смерть
Между 1711 и 1719
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Гусев Гавриил Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Фролова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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