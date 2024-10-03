Гусев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиМежду 1711 и 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Гусев Владимир Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: (Гусева) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Гусева) Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Ирина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: (Гусева) Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Фролова
Смерть
Между 1711 и 1719
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Ирина Фролова