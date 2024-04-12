Триндалева (Махунова) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триндалева (Махунова) София

Место рождения

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.02.1913

Дата смерти

24.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1913

Отец: Махунов Василий

Мать: Махунова Анна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1940

Сын: Триндалев Валерий

Отец ребёнка: Триндалев Борис

Луга
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Триндалев Борис

Смерть
24.05.1945
Раковно, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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