Триндалева (Махунова) София
Место рождения
Дата рождения28.02.1913
Дата смерти24.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1913
Отец: Махунов Василий
Мать: Махунова Анна
Рождение ребёнка
26.12.1940
Сын: Триндалев Валерий
Отец ребёнка: Триндалев Борис
Луга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Триндалев Борис
Смерть
24.05.1945
Раковно, Лужский муниципальный район, Ленинградская область