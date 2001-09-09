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Иванова Екатерина Тихоновна

Место рождения

Ишим, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.12.1921

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1921

Отец: Иванов Тихон Петрович

Мать: Ольга Федоровна

Ишим, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.07.1949

Дочь: Шемендюк Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Шемендюк Федор Никифорович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.12.1949

Дочь: Шеменюк Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Шемендюк Федор Никифорович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
09.09.2001
Чита, город Чита, Забайкальский край

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