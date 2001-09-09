Иванова Екатерина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения07.12.1921
Дата смерти09.09.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1921
Отец: Иванов Тихон Петрович
Мать: Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
13.07.1949
Дочь: Шемендюк Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Шемендюк Федор Никифорович
Рождение ребёнка
16.12.1949
Дочь: Шеменюк Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Шемендюк Федор Никифорович
Смерть
09.09.2001
Чита, город Чита, Забайкальский край