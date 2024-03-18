Колесникова (Тутикова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тутиков Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
24.04.1928
Дочь: Колесникова Александра Петровна
Отец ребёнка: Колесников Петр
Рождение ребёнка
23.12.1938
Сын: Колесников Василий Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр
Рождение ребёнка
23.12.1938
Сын: Колесников Николай Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Михаил Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Петр
Смерть
Неизвестно