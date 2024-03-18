Колесникова (Тутикова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Тутикова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тутиков Яков Елисеевич

Мать: Тутикова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1928

Дочь: Колесникова Александра Петровна

Отец ребёнка: Колесников Петр

Рождение ребёнка
23.12.1938

Сын: Колесников Василий Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр

Рождение ребёнка
23.12.1938

Сын: Колесников Николай Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Петр

Смерть
Неизвестно
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