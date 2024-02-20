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Симонов Никифор Иванович

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

28.05.1883

Дата смерти

20.07.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883

Отец: Симонов Иван Федосеевич

Мать: Симонова Надежда Афиногеновна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
20.07.1883
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
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