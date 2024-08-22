Сивухин Павел Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивухин Павел Филипович

Сивухин Павел Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивухин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Сивухина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивухина Нина Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.