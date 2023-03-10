Солодовников (Неизвестно) Поликария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Марк Трофимович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область