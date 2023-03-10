Солодовников (Неизвестно) Поликария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Поликария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Марк Трофимович

Рождение ребёнка
25.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Марк Трофимович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

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