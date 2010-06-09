Строков Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1937
Дата смерти09.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1937
Бракосочетание
30.09.1961
Жена: Строкова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1966
Дочь: Миролюбова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Строкова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.01.1976
Дочь: Пономарева Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Строкова Нина Дмитриевна
Смерть
09.06.2010