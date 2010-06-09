Строков Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строков Валентин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1937

Дата смерти

09.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1937

Отец: Строков Михаил Иванович

Мать: Строкова Евдокия Стефановна

Бракосочетание
30.09.1961

Жена: Строкова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1966

Дочь: Миролюбова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Строкова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.01.1976

Дочь: Пономарева Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Строкова Нина Дмитриевна

Смерть
09.06.2010
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