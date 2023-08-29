Афимья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Савельевна
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
Рождение ребёнка
25.01.1848
Дочь: Кудряшова Анна Савельева
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1848 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 47 об. - 48) имеется актовая запись о рождении № 8 (счет родившихся женс... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1850
Дочь: Кудряшова Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1850 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 107 об. - 108) имеется актовая запись о рождении № 25 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
Рождение ребёнка
13.03.1853
Сын: Кудряшов Алексей Савельев
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1853 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 178 об. - 179) имеется актовая запись о рождении № 14 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1854
Дочь: Кудряшова Марина Савельевна
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1854 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 209 об. - 210) имеется актовая запись о рождении № 34 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1857
Дочь: Кудряшова Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1857 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 313 об. - 314) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1955
Дочь: Кудряшова Евфросинья Савельевна
Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1855 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 247 об. - 248) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно