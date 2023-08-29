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Афимья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Савелий Фадеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Савельевна

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1848

Дочь: Кудряшова Анна Савельева

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1848 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 47 об. - 48) имеется актовая запись о рождении № 8 (счет родившихся женс... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1850

Дочь: Кудряшова Надежда Савельевна

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1850 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 107 об. - 108) имеется актовая запись о рождении № 25 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1853

Сын: Кудряшов Алексей Савельев

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1853 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 178 об. - 179) имеется актовая запись о рождении № 14 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1854

Дочь: Кудряшова Марина Савельевна

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1854 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 209 об. - 210) имеется актовая запись о рождении № 34 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1857

Дочь: Кудряшова Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1857 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 313 об. - 314) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1955

Дочь: Кудряшова Евфросинья Савельевна

Отец ребёнка: Кудряшов Савелий Фадеевич

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1855 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 247 об. - 248) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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