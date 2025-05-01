Лоринцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинкова (Лоринцева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоринцев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лоринцев (Ларинцев) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.08.1907
Сын: Лоринцев Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно