Лоринцева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоринцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинкова (Лоринцева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоринцев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лоринцев (Ларинцев) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.08.1907

Сын: Лоринцев Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Лоринцев Василий Лаврентьевич

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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