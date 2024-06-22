Тюрина Анисья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1887
Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно