Тюрина Анисья Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрина Анисья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Николай Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Василий Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Тюрин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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