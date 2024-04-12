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Цветков Филипп Филиппович

Место рождения

Губино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Губино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анисимова Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Цветков Александр Филиппович

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Елена Филипповна

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Инна Филипповна

Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Александра Макаровна

Смерть
После 1917
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