Цветков Филипп Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анисимова Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Цветков Александр Филиппович
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Елена Филипповна
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Инна Филипповна
Мать ребёнка: Цветкова Александра Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917