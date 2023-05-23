Зверев Киприян Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Киприян Авдеевич

Зверев Киприян Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Авдей Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Иван Киприянович

Мать ребёнка: Зверева Матрена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Анна Киприяновна

Мать ребёнка: Зверева Матрена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Федор Киприянович

Мать ребёнка: Зверева Матрена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close