Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан

Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Стефан Никитич (1790 — ?) О месте рождения и отце его данных нет1 . Дьячок Пятницкого погоста (Белосельской волости) Пошехонского уезда. Жена его Минодора Матвеевна (1796-?), дочь дьякона Матвея Волко... Показать все
Бракосочетание
До 1828

Жена: Екатерина Яковлева

Смерть
До 1828

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