Зимина (Букотина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Букотина) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1914

Дата смерти

23.05.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914

Отец: Букотин Дмитрий Дмитриевич

Мать: Матрона

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Петр

Рождение ребёнка
13.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Петр

Рождение ребёнка
27.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Петр

Рождение ребёнка
13.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.05.1994

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