Зимина (Букотина) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1914
Дата смерти23.05.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914
Отец: Букотин Дмитрий Дмитриевич
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
13.05.1939
Рождение ребёнка
27.09.1941
Рождение ребёнка
13.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.05.1994