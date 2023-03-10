Коновалова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Елена Петровна

Коновалова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

2011 г.р.
2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983

Отец: не указан

Мать: Петрова Валентина

Рождение ребёнка
05.12.2011

Дочь: Коновалова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.2017

Дочь: Коновалова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Григорьевич

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