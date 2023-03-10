Коновалова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983
Мать: Петрова Валентина
Рождение ребёнка
05.12.2011
Дочь: Коновалова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.2017
Дочь: Коновалова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Григорьевич