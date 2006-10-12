Баженова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти12.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Иосиф Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1944
В документах ЗАГСА НикАдим
Рождение ребёнка
02.02.1945
Отец ребёнка: Якушев (Федоров) Никодим Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушев (Федоров) Никодим Михайлович
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Иосиф Васильевич
Смерть
12.10.2006