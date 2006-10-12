Баженова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

12.10.2006

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1923 г.р.
1926 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: Боженов Иван Константинович

Мать: Боженова (Перевалова) Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Иосиф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иосиф Васильевич

Бракосочетание
28.09.1944

Муж: Якушев (Федоров) Никодим Михайлович

В документах ЗАГСА НикАдим
Рождение ребёнка
02.02.1945

Сын: Якушев Олег Никодимович

Отец ребёнка: Якушев (Федоров) Никодим Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев (Федоров) Никодим Михайлович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Иосиф Васильевич

Смерть
12.10.2006

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