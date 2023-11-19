Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1966

Отец: Сафин Раиф Гаязович

Мать: Сафина (Абдуллина) Рамзия Зиннатовна

Рождение ребёнка
05.04.1997

Дочь: Мубаракшина Раушания Тахировна

Отец ребёнка: Мубаракшин Тахир Сахипович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.2000

Дочь: Мубаракшина Миляуша Тахировна

Отец ребёнка: Мубаракшин Тахир Сахипович

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