Мубаракшина (Сафина) Чулпан Раифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1966
Рождение ребёнка
05.04.1997
Дочь: Мубаракшина Раушания Тахировна
Отец ребёнка: Мубаракшин Тахир Сахипович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.2000
Дочь: Мубаракшина Миляуша Тахировна
Отец ребёнка: Мубаракшин Тахир Сахипович