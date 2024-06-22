Азанов Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Отец: Азанов Леонид
Мать: Азанова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азанова Галина Газизовна
Рождение ребёнка
26.09.2010
Мать ребёнка: Азанова Галина Газизовна
Рождение ребёнка
08.09.2014
Мать ребёнка: Азанова Галина Газизовна
Рождение ребёнка
09.12.2015
Мать ребёнка: Азанова Галина Газизовна