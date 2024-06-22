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Азанов Сергей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: Азанов Леонид

Мать: Азанова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанова Галина Газизовна

Рождение ребёнка
26.09.2010

Сын: Азанов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Азанова Галина Газизовна

Рождение ребёнка
08.09.2014

Сын: Азанов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Азанова Галина Газизовна

Рождение ребёнка
09.12.2015

Сын: Азанов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Азанова Галина Газизовна

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