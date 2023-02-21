Федосеева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федосеев Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Федосеев Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич
Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Федосеева Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
02.03.1831
Сын: Федосеев Евгений Спиридонович
Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
02.03.1831
Сын: Федосеев Капитон Спиридонович
Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федосеев Трофим Спиридонович
Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно