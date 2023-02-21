Федосеева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федосеев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Федосеев Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич

Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Федосеева Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич

Рождение ребёнка
02.03.1831

Сын: Федосеев Евгений Спиридонович

Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
02.03.1831

Сын: Федосеев Капитон Спиридонович

Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
1836

Сын: Федосеев Трофим Спиридонович

Отец ребёнка: Федосеев Спиридон Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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