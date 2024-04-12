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Аврамова Ирина (Орина)

Место рождения

Левашово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Григорьев Петр

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Петров Федор

Отец ребёнка: Григорьев Петр

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия (Овдотья?)

Отец ребёнка: Григорьев Петр

Рождение ребёнка
1783

Сын: Петров Андрей

Отец ребёнка: Григорьев Петр

Рождение ребёнка
1788

Сын: Петров Иван

Отец ребёнка: Григорьев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Петр

Смерть
Неизвестно
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