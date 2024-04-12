Аврамова Ирина (Орина)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Григорьев Петр
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Петров Федор
Отец ребёнка: Григорьев Петр
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия (Овдотья?)
Отец ребёнка: Григорьев Петр
Рождение ребёнка
1783
Сын: Петров Андрей
Отец ребёнка: Григорьев Петр
Рождение ребёнка
1788
Сын: Петров Иван
Отец ребёнка: Григорьев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Петр
Смерть
Неизвестно