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Бакланов Кузьма Парфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1925

Сын: Бакланов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Бакланова Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.1927

Дочь: Халимонова (Бакланова) Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Бакланова Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Бакланов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Бакланова Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
15.11.1934

Сын: Бакланов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Бакланова Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
19.07.1937

Сын: Бакланов Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Бакланова Ульяна Владимировна

Смерть
1973

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