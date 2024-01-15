Макаров Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1910
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Макарова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Макарова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Макаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Елизавета Николаевна
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно