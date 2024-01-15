Макаров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Николай Николаевич

Макаров Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1910

Жена: Макарова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Макарова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Макарова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Макаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Елизавета Николаевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close