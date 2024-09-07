Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна

Место рождения

с. Бейское

Дата рождения

Около 1900

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Курляндцев Алексей

Мать: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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