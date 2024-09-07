Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна
Место рожденияс. Бейское
Дата рожденияОколо 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан