Кумышев Николай Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумышев Николай Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кумышев Евстафий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кумышева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Кумышева) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Кумышева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кумышев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Кумышева Татьяна Ивановна

Смерть
1901

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