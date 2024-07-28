Кумышев Николай Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кумышев Евстафий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Кумышева) Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Кумышева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кумышев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Кумышева Татьяна Ивановна
Смерть
1901