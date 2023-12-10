Перфильев Михаил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Михаил Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

23.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тутаринова Мария Назаровна

Сурковка, Красноярский уезд, Астраханская губерния
Смерть
23.01.1943
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103814251
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