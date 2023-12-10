Перфильев Михаил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти23.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тутаринова Мария Назаровна
Сурковка, Красноярский уезд, Астраханская губерния
Смерть
23.01.1943
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103814251