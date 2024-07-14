Максимова Ловцова Мария Михайловна 12.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Максимова Ловцова Мария Михайловна

Автор
ВМ
Максимова В.

женский, родилась 12.07.1924

умерла 12.07.2010

Отец
Максимов Михаил Саввич02.10.1896 г.р.
Мать
Максимова -Викулина Елизавета Иосифовна07.05.1899 г.р.
Супруги
Ловцов Константин Петрович14.10.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: Максимов Михаил Саввич

Мать: Максимова -Викулина Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловцов Константин Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловцов Константин Петрович

Рождение ребёнка
23.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловцов Константин Петрович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия

Рождение ребёнка
17.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловцов Константин Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловцов Константин Петрович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия

Смерть
12.07.2010

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