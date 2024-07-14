Максимова Ловцова Мария Михайловна
женский, родилась 12.07.1924
умерла 12.07.2010
ОтецМаксимов Михаил Саввич02.10.1896 г.р.
МатьМаксимова -Викулина Елизавета Иосифовна07.05.1899 г.р.
Супруги
Ловцов Константин Петрович14.10.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1946
Рождение ребёнка
23.11.1948
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.11.1949
Рождение ребёнка
09.09.1953
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
12.07.2010