Каплуновский Иван Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каплуновский Савва
Место жительства
1762
Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Центральный государственный исторический Архив г. Киев (ЦГИАК) Фонд №759. Военно-походная канцелярия генерала П. И. Стрешнева Опись 1 Дело №147. Именные списки старшин и казаков Острогожского полка п... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Сын: Каплуновский Лаврентий Иванов
Смерть
Неизвестно