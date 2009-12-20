Терентьев Виталий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Виталий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2009

Отец: Терентьев Семен Михйлович

Мать: Терентьева Светлана Николаевна

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