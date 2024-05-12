Павлюченко Афанасий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюченко Афанасий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюченко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюченко Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Доценко Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Павлюченко Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Доценко Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Павлюченко Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Доценко Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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