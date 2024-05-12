Павлюченко Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюченко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюченко Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Доценко Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Павлюченко Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Доценко Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Павлюченко Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Доценко Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно