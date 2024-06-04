Клековкина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Клековкин Семен (Сенка) Афонасьев
Отец ребёнка: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Клековкин Степан (Стенка) Афонасьев
Отец ребёнка: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Клековкин Семен (Мл) Афонасьев
Отец ребёнка: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов
Смерть
После 1710