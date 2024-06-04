Клековкина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлековкина Степанида

Клековкина Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Клековкин Семен (Сенка) Афонасьев

Отец ребёнка: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Клековкин Степан (Стенка) Афонасьев

Отец ребёнка: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Клековкин Семен (Мл) Афонасьев

Отец ребёнка: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов

Смерть
После 1710

Мы используем куки для улучшения работы сайта.