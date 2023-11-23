Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Дубровский Иван Афанасьев
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Покровский Иван Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Покровский Михаил Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Покровский Николай Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Смерть
До 1840