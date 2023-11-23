Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Дубровская) Евлампия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Дубровский Иван Афанасьев

Мать: Мария Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Покровский Иван Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Покровский Михаил Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Покровский Николай Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Смерть
До 1840

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