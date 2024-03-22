Добряков Кирил Васильев
Место рождения
Дата рождения14.07.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1834
Крещение
15.07.1834
воспреемники: Онаго ж села казеннаго кресьянина Афонасий Трофимов Куракин; воспреемница того ж села казеннаго кресьянина Гаврилы Иванова Кандалова дочь его девица Александра Гаврилова | Казанская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно