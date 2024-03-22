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Добряков Кирил Васильев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.07.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1834

Отец: Добряков Василий Прокофьев

Мать: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.07.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села казеннаго кресьянина Афонасий Трофимов Куракин; воспреемница того ж села казеннаго кресьянина Гаврилы Иванова Кандалова дочь его девица Александра Гаврилова | Казанская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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