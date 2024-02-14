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Вялков Федор Федорович

Место рождения

Сковородино, Читинская обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

26.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова (Васильева) Антонина

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова (Васильева) Антонина

Смерть
26.01.1945
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно

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