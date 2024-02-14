Вялков Федор Федорович
Место рожденияСковородино, Читинская обл.
Дата рождения1912
Дата смерти26.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вялков Федор Федорович ст. сержант В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Читинская обл., г. Сквородино, Кирпичный з-д, п/я 6 Дата и место призыва Читинская обл., Сковородинский РВК Посмотреть на карте Последнее место службы п/п 63117 Дата выбытия 26.01.1945 Причина выбытия умер от ран Госпиталь ХППГ 5208 Посмотреть на карте Первичное место захоронения Польша, Краковское воев., г. Краков, кладбище, могила № 1 Посмотреть на карте
Рождение ребёнка
01.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова (Васильева) Антонина
Смерть
26.01.1945
Причина смерти: умер от ран