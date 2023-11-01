Акулина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Пыжева) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) ЕфросинияТимофеевна
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Пыжева) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович