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Акулина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Пыжева) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) ЕфросинияТимофеевна

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пыжев Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пыжев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыжев Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пыжев Фрол Тимофеевич

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Пыжева) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Маркович

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