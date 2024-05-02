Дубровина (Галганова) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Галганова) Анастасия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1980

Отец: Галганов Виктор Николаевич

Мать: Галганова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
02.12.1999

Дочь: Шугалей Виктория Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Александра Валерьевна

Отец ребёнка: Дубровин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Макар Валерьевич

Отец ребёнка: Дубровин Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Валерий Александрович

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