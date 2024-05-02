Дубровина (Галганова) Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1980
Рождение ребёнка
02.12.1999
Дочь: Шугалей Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Александра Валерьевна
Отец ребёнка: Дубровин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Макар Валерьевич
Отец ребёнка: Дубровин Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно